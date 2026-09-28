Міноборони оцінює вартість війни в $175 млрд у 2027 році, в бюджеті закладено $100 млрд – Мінфін

Міністерство оборони України оцінює зростання витрат на оборону у 2027 році до $175 млрд зі $155 млрд у 2026 році, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено $100 млрд, повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у бюджетній дискусії, організованій Центром економічної стратегії того тижня.

"Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом 4 років: "Рамштайн", PURL і всі інші механізми, які пов'язані з залученням безпосереднього озброєння", – зазначив перший заступник міністра.

Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті держбюджету-2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб.

"Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн – тобто це від 4,4 трлн до 4,9 трлн грн наступного року", – сказав Єрмоличев.

Перший заступник міністр пояснив, що у державному бюджеті-2026 наразі не відображено додаткові 300 млрд грн на виплату грошового забезпечення, яке підвищили з 1 липня, та пов'язані із обороною соціальні виплати, які будуть профінансовані за рахунок внутрішні джерел, але в збільшених на 518 млрд грн оборонних видатках проєкту держбюджету-2027 на 2027 рік ці 300 млрд грн вже закладено.

Водночас він уточнив, що розрахунки здійснено без урахування фактору збільшення чисельності військових, який складно спрогнозувати.

"Тому ми надіємося, що на початок року ми вийдемо більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на Резервний фонд під Міністерством фінансів: в цей рік ми входили по загальному фонду близько 140 млрд грн, то на наступний рік ми вже заклали по загальному фонду 200 млрд грн", – підсумував Єрмоличев.

Як повідомлялося, дефіцит фінансування на заявлену Міноборони потребу у $155 млрд на війну 2026 рік до останнього часу оцінювався у $27 млрд, але прем'єр-міністр Сергій Корецький та Мінфін заявили, що $7 млрд або біля 300 млрд грн з цієї суми знайдено за рахунок внутрішніх ресурсів, зокрема Резервного фонду Мінфіну.

Щодо наступного року, то, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", з $70-75 млрд витрат на війну, які не покриті держбюджетом, щодо $20 млрд є бачення джерел фінансування, тоді як решта ще потребує пошуку.