Корецький: 80% міжнародних посилок – це дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податків

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що безконтрольне ввезення товарів із-за кордону у посилках завдавало шкоди вітчизняному бізнесу, зокрема підприємствам легкої промисловості.

"За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це супер правильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері.

Прем'єр зазначив, що законопроєкт про нові правила оподаткування закордонних посилок є необхідним кроком для захисту українського виробника та ліквідації схем ухилення від сплати податків, і очікує, що парламент найближчим часом ухвалить його в другому читанні.

За його словами, безконтрольне ввезення товарів у посилках завдавало шкоди вітчизняному бізнесу, зокрема підприємствам легкої промисловості.

Він зазначив, що українські виробники змушені працювати під обстрілами, використовувати дорогу електроенергію та дизель-генератори, а також сплачувати ПДВ, через що їхня продукція стає дорожчою.

Водночас, прем'єр додав, що іноземні товари, виготовлені в мирних умовах і ввезені без сплати податків, отримували нечесну конкурентну перевагу на українському ринку.

"Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж нечесно. Якщо ми хочемо – а ми дуже хочемо – підтримувати власного виробника і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні", – додав Корецький.

Він запевнив, що цей закон допоможе уникнути схем ухилення від податків недоброчесних компаній і підтримати українського виробника.

Як повідомлялося, 16 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні та за основу законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.