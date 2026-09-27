За декілька тижнів уряд представить план актуалізації роботи держуправління – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що перед тим, як проводити скорочення в державному управлінні, необхідно розібратися у необхідному на сьогодні функціоналі, на що піде декілька тижнів.

"Для того, щоб визначити чітку кількість людей, треба спочатку визначити функціонал. Тому що "різати" кількість людей не розібравшись у функціоналі і не зрозумівши, на що потрібно зараз закцентувати увагу… А що може бути трішки відтерміновано до завершення війни – це головна задача", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері.

За його словами, на аудит і аналітику піде декілька тижнів і потім буде представлено загальний план того, що уряд збирається актуалізувати і вдосконалювати.

"Я бачив державний апарат зі сторони державної компанії, в якій я раніше був – "Укрнафта" чи то "Нафтогаз" – я бачив як це працює зі сторони компанії, а зараз я бач зі сторони Кабінету міністрів, як працює ця система. Не самий поганий досвід, коли ти бачив і одне і інше… Бачу можливості для оптимізації, удосконалення і спрощення", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, 18 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував аналіз системи державного управління, скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і кількості заступників міністрів.