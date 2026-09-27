Корецький: ми поки що не знайшли покриття $20 млрд видатків на війну у 2026р зі $155 млрд

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що заявлений дефіцит фінансування у $27 млрд стосується $155 млрд, про які Україна заявила на початку року, як потреба на війну, але його вже вдалося скоротити на $7 млрд завдяки знайденим внутрішнім ресурсам.

"В лютому 2026 року був Рамштайн. І Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни 155 мільярдів доларів. Стільки коштує війна", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері.

До цієї суми входять як видатки, передбачені державним бюджетом, так і військова допомога партнерів, яка передається не грошима, а безпосередньо у вигляді озброєння та техніки, зокрема йдеться про ракети для систем Patriot, пускові установки, літаки та інші матеріально-технічні ресурси.

"Так ось 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Інше питання, що спільними з зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Це не новина, це не додаткові гроші, це те, про що Україна говорила на початку поточного року", – пояснив прем'єр.

Корецький зазначив, що близько $7 млрд будуть покриті за рахунок жорсткого процесу економії, оптимізації і внутрішнього перерозподілу.

Зокрема, за його словами, наразі є заборгованості за відремонтовані дороги і заборгованості та нові роботи по "Планам стійкості" по яким призупинено фінансування, а також таке фінансування призупинено по ряду культурних програм.