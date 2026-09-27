Окупанти повністю знищили склад Kärcher Ukraine з продукцією

Російські окупанти знищили склад Kärcher Ukraine, офіційного представництва німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co, зі всією готовою продукцією, що там зберігалася, але жертв та постраждалих вдалося уникнути, повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"З великим болем повідомляємо, що 27 вересня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу було повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher. Найголовніше – усі співробітники складу живі та перебувають у безпеці", – йдеться в повідомленні.

В компанії повідомили, що замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані.

"Ми зв'яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії. Ми переходимо до "плану Б" і залучаємо альтернативні логістичні ланцюги постачання, які заздалегідь підготували. Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням. Просимо поставитися до ситуації з розумінням", – наголосили в Kärcher Ukraine.