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Економіка

Один зі складів логістичної Zammler Group пошкоджено ворожим обстрілом

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Один зі складів логістичної Zammler Group пошкоджено ворожим обстрілом
Фото: https://www.facebook.com/zammler

Внаслідок дронової атаки у неділю пошкоджений один зі складів Zammler Group у Київській області, обійшлося без жертв, повідомляє пресслужба компанії.

"На жаль, сьогодні ворог поцілив в склад, де ZAMMLER працювала багато років. Головне – без людських жертв", – повідомили у Фейсбук компанії.

Zammler Group – українська група 3PL логістичних компаній із представництвами в Європі та Азії. Компанії групи забезпечують усі види логістичних послуг для сегмента В2В. Група оперує вісьмома складськими комплексами в Україні, загальною площею понад 50 тис. кв. м, переважно класу А, та володіє власним автопарком в Україні та Польщі, що налічує понад 100 вантажівок.

#руйнування #zammler #обстріл
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