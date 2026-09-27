Один зі складів логістичної Zammler Group пошкоджено ворожим обстрілом

Внаслідок дронової атаки у неділю пошкоджений один зі складів Zammler Group у Київській області, обійшлося без жертв, повідомляє пресслужба компанії.

"На жаль, сьогодні ворог поцілив в склад, де ZAMMLER працювала багато років. Головне – без людських жертв", – повідомили у Фейсбук компанії.

Zammler Group – українська група 3PL логістичних компаній із представництвами в Європі та Азії. Компанії групи забезпечують усі види логістичних послуг для сегмента В2В. Група оперує вісьмома складськими комплексами в Україні, загальною площею понад 50 тис. кв. м, переважно класу А, та володіє власним автопарком в Україні та Польщі, що налічує понад 100 вантажівок.