Нацбанк не виконав ухвалу ВАКС розібратися з відмовою банків приймати заставу за Мудру – адвокати

Адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, стверджують, що Національний банк України (НБУ) не виконав винесену в четвер, 24 вересня, ухвалу Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), яким він зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу, яку вносять за Мудру.

"24 години минули. НБУ ухвалу ВАКС не виконав", – повідомляється на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook в неділю.

Вони зазначили, що 24 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив їхню скаргу в інтересах Мудрої; ця ухвала оскарженню не підлягала та набрала законної сили того ж дня. Того ж вечора адвокати надіслали цю ухвалу для виконання на офіційну електронну пошту НБУ з кваліфікованим електронним підписом, і 25 вересня о 9:10 НБУ письмово підтвердив її отримання.

В компанії перелічили, що ВАКС зобов'язав НБУ зробити до 9:10 26 або 27 вересня, і що так і не було виконано: перевірити факти блокування банками платежів "застава" на депозитний рахунок ВАКС; перевірити факти блокування банками платежів "застава" на депозитний рахунок ВАКС; оцінити дотримання банками закону "Про платіжні послуги" та вжити заходів реагування у разі безпідставної відмови у платежі лише за видом платежу, отримувачем або IBAN; витребувати в НБУ та надати захисту копії листів та інших комунікацій НБУ з банками щодо платежів "застава" на депозит ВАКС, а також отримані НБУ повідомлення про масові відмови; забезпечити наявність фактично доступних каналів для прийняття застави та розгляду платіжних інструкцій заставодавців.

"Захист не отримав жодного документа", – йдеться в повідомленні.

Адвокати наголошують, що проблема не в походженні коштів на заставу Мудрій, а банки відмовляються проводити будь-які платежі на депозитний рахунок ВАКС від будь-кого, за будь-яку особу, на будь-яку суму. "Не перевіряють довго, не запитують документи, не аналізують платника. Просто не проводять, бо отримувач – ВАКС. Переконатися може кожен: спробуйте в застосунку Monobank (Універсал Банк) створити платіж на IBAN депозитного рахунку ВАКС. Застосунок відповість, що рахунок ВАКС заблокували, а підтримка пояснить, що банк взагалі не проводить будь-які застави. Це і є та практика, яку суд зобов'язав НБУ перевірити та припинити. Вона не змінилася. А значить, жодних невідкладних заходів регулятор не вжив", – йдеться в повідомленні.

Адвокати наголошують, що вихідні дні не можуть бути виправданням, оскільки суд постановив виконати ухвалу невідкладно, не пізніше 24 годин з моменту одержання "в годинах, а не в робочих днях". "Єдина реакція НБУ – заява на сторінці у Facebook від 24 вересня о 23:52: регулятор "взяв до відома" рішення суду, вказівок банкам не давав і "найближчим часом" надасть роз'яснення. Суд не просив роз'яснень у невизначений строк. Суд поклав на НБУ п'ять конкретних обов'язків із конкретними строками. Жодного із них НБУ не виконав", – зазначають в компанії.

Захист має намір повідомити суд про невиконання ухвали, а також подати заяву про кримінальне правопорушення за ознаками ст.382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення).

Як повідомлялося, ВАКС 25 серпня по справі "Форест Гамп" САП та НАБУ обрав запобіжний захід Мудрій у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн. Суть обвинувачення – у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншої справи НАБУ та САП "Мідас".

24 вересня ВАКС визнав порушення прав Мудрої та зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу. "15 банків відмовилися проводити заставу, яку визначив суд. Людина досі під вартою просто тому, що банки не приймають платіж", – повідомив адвокат Масі Найєм, додавши, що захист деякий час чекав, бо вважав цю затримку вимогами фінансового моніторингу, але вимушений був звернутися до суду.

Раніше в той же день НБУ повідомив, що серед причин відмов у проведенні операцій із внесення застави представники банків відзначили відсутність у платника документального підтвердження джерел походження коштів, зокрема готівкою, дроблення операцій із внесення застав, внесення коштів із використанням компаній-оболонок. "Крім того, банки відзначили репутаційні ризики через негативний інформаційний фон навколо цієї тематики, а також потребу в часі для здійснення детального аналізу таких операцій з отриманням додаткових документів для формування належних висновків та прийняття рішення відповідно до вимог законодавства України", – повідомив регулятор та пообіцяв найближчим часом підготувати для банків детальне роз'яснення за результатами наглядових дій щодо внесення застав.

На наступний день НБУ повідомив, що "взяв до відома" рішення ВАКС щодо проведення операцій із внесення застави та відреагує на нього в межах повноважень після отримання офіційного документа. "Національний банк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов'язкового проведення таких операцій. Рішення щодо кожної конкретної операції банк приймає самостійно за результатами її належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства", – заявили в регуляторі.