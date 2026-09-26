Уряд профінансує $7 млрд з $27 млрд додаткових потреб Міноборони у 2026р з внутрішніх джерел – Мінфін

Частина із $27 млрд додаткової потреби на фінансування оборони до кінця цього року у розмірі близько $7 млрд буде профінансована за рахунок внутрішніх джерел, частково це фінансування вже почалося, повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у організованій Центром економічної стратегії цього тижня бюджетній дискусії.

"Це закриття потреб грошового забезпечення і соціальних виплат (у т.ч. родинам загиблих – ІФ-У)… Ми цю проблему ідентифікували і поступово її намагаємося вирішувати. І ми її вирішимо до кінця року за рахунок внутрішніх джерел, в тому числі за рахунок Резервного фонду по обороні, який є під Міністерством фінансів", – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, якась частина може бути профінансована за рахунок оптимізації видатків Міністерства оборони.

"Питання грошового (забезпечення), соціального захисту – це наша домашня робота як країни вирішити це питання", – наголосив Єрмоличев.

Щодо решти $20 млрд, то, за його словами, вони необхідні на покриття озброєння і інших супутніх витрат, пов'язаних з цим. Ця сума напряму не пов'язана із державним бюджетом, стоїть завдання знайти її за рахунок співпраці з міжнародними партнерами, пояснив перший заступник міністра.

Він уточнив, що базово цим питанням займалося Міністерство оборони, але Мінфін також долучений до цієї роботи.

Єрмоличев повідомив, що одним із варіантів було наближення частини оборонної компоненти Ukraine Support Loan від ЄС з 2027 року на кінець 2026 року.

"Наскільки я знаю, це не сильно сприйнято було Єврокомісією, тому що навіть внутрішні процедури не дозволяють це зробити. Тому зараз не можна сказати, що є якесь фінальне рішення, яким чином буде закриватися ця потреба до кінця року. Все йде в стадії комунікації: президент комунікує, прем'єр комунікує, міністр наш комунікує, яким чином ця потреба може бути додатково задоволена до кінця року", – підсумував перший заступник голови Мінфіну.

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня повідомив, що команда уряду найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття $27 млрд дефіциту фінансування Міноборони, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі drone deal. За його словами, під час зустрічей із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він отримав позитивну реакцію щодо необхідності покриття дефіциту. Голова держави уточнив, що більшість дефіциту становлять кошти на озброєння, зокрема дрони та ракети українського виробництва.

У свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький 25 вересня провів нараду з Міністерством оборони щодо цих $27 млрд, "частина з яких потрібна вже зараз для здійснення передоплати за поставки, заплановані на перший квартал 2027 року". За словами глави уряду, український уряд розраховує на підтримку ЄС та на прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО й іншими партнерами, щоб закрити цю потребу у фінансуванні.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", переговори з цього питання заплановані у Брюселі наступного тижня.