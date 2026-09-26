Місцеві бюджети зможуть відстояти збереження 64% ПДФО у доходах у 2027р , прогнозує голова Бюджетного комітету

Спроба уряду у проєкті державного бюджету на 2027 рік повернути 4% надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від місцевих бюджетів у державний знову завершиться невдачею через позицію Верховної Ради, прогнозує голова її Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Це дуже політично складно провести через Верховну Раду, майже неможливо. 4% (ПДФО), скоріше за все, до другого читання повернуться в бюджети місцеві", – сказала вона у організованій Центром економічної стратегії цього тижня бюджетній дискусії.

"Без цього бюджет просто не проголосується", – спрогнозувала Підласа.

Як повідомлялося, частка ПДФО, яка залишається в бюджетах територіальних громад, вперше була збільшена з передбачених Бюджетним кодексом 60% до 64% у бюджеті 2022 року для компенсації різниці між собівартістю комунальних послуг, яка зросла через подорожчання газу, та місцевих тарифів на них.

Після початку повномасштабної агресії Росії уряд спробував повернути ці 4% у державний бюджет у проєкті держбюджету-2024, але невдало, як і два наступні роки. Згідно з пояснювальною запискою до урядового проєкту держбюджету-2027, зниження ресурсу ПДФО у місцевих бюджетах з 64% до 60% може принести державному бюджету 18,17 млрд грн.

Проти зниження частки ПДФО з 64% до 60% вже виступила Всеукраїнська асоціація ОТГ (ВАОТГ), яка закликає закріпити 64% ПДФО за бюджетами територіальних громад на постійній основі. На її думку, запропоновані урядом у проєкті держбюджету 18,2 млрд грн субвенції на компенсацію різниці в тарифах стосуватимуться лише близько 17% громад, тоді як ПДФО формує власну дохідну базу всіх територіальних громад.

"Тому заміна 4% ПДФО субвенцією на різницю в тарифах не може розглядатися як рівноцінна підтримка місцевого самоврядування. Звісно, є необхідність погашення заборгованості з різниці в тарифах, проте це окреме зобов'язання держави, яке має бути забезпечене окремим трансфертом із державного бюджету. Воно не повинно вирішуватися за рахунок скорочення загального ресурсу всіх територіальних громад", – вважають у асоціації.

Згідно із урядовим проєктом держбюджету-2027, фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2027 рік становить 1 трлн 056,54 млрд грн, з яких ПДФО – 407,12 млрд грн.