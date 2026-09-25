Правовий комітет Ради рекомендує збільшити на 19,3 млрд грн профільні видатки в проєкті держбюджету-2027

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує Комітету з питань бюджету збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік (законопроєкт №146000), заслухавши представників головних розпорядників бюджетних коштів щодо додаткових потреб у фінансуванні та представників Міністерства фінансів, комітет вирішив підтримати пропозиції органів державної та судової влади й рекомендувати збільшити видатки в розмірі 19,283 млрд грн.

Зокрема, згідно з висновками комітету, для Конституційного суду України додаткова потреба у фінансуванні на 2027 рік становить 115,3 млн грн; для Верховного суду – 7,2 млн грн; для Вищого антикорупційного суду – 116,6 млн грн; для Вищого суду з питань інтелектуальної власності – 300,8 млн грн; для Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – 86,3 млн грн; для Спеціалізованого окружного адміністративного суду – 129,1 млн грн; для Вищої ради правосуддя – 65,5 млн грн; для Міністерства юстиції України – 419,5 млн грн; для Державної судової адміністрації України – 18 млрд грн.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України" на 2027 рік, який передбачає доходи на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027.