Кількість прибулих до готелів у липні зросла на 5,1% порівняно з червнем – Держстат

Кількість прибулих осіб до готелів та інших колективних засобів розміщення у липні 2026 року зросла на 5,1% порівняно з червнем, при цьому кількість прибулих іноземців зменшилася на 9,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, у липні до колективних засобів розміщення прибуло 279,7 тис. туристів, з них іноземців – 25 тис. осіб.

Кількість ночівель у готелях у липні становила 695,5 тис., що на 23,5% більше, ніж попереднього місяця.

Як зазначає статвідомство, у липні 2026 року в Україні функціонувало 625 колективних засобів розміщення (готелів та інших), що на 1,1% перевищує показник червня. При цьому кількість місць у колективних засобах розміщення становила 73,7 тис. (+0,7%), а кількість номерів становила 31,3 тис. (-0,1%).

За даними Держстату, у 2025 році кількість прибулих до місць розміщення становила 2,8 млн осіб.

Джерело: https://stat.gov.ua/uk/news/nove-na-sayti-prodazh-i-zapasy-tovariv-u-torhoviy-merezhi-kolektyvni-zasoby-rozmishchennya-sh