Кабмін призначив Конюшенка тво керівника ДПС – Корецький

Прем'єр-міністр України України Сергій Корецький повідомив про призначення директора департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України Юрія Конюшенка першим заступником та тимчасовим виконуючим обов'язки керівника Державної податкової служби (ДПС).

"Сьогодні Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС", – написав Корецький в Телеграм у п'ятницю.

Очільник уряду додав, що перед новим в. о. керівника стоять "конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками".

Конюшенко почав роботу в Секретаріаті Кабміну не пізніше 2015 року, зокрема, обіймав посаду заступника начальника Управління з питань бюджетно-податкової та митної політики – завідувача відділу з питань податкової та митної політики. У 2020 році перейшов до Міністерства фінансів на посаду директора Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи.

Кабінет міністрів припинив повноваження виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух 14 вересня 2026 року на тлі гучного розслідування антикорупційних органів у справі "Карфаген".

Карнаух виконувала обов’язки голови ДПС із червня 2025 року. До цього вона обіймала посаду першої заступниці голови служби. 23 червня 2025 року, після призначення тодішнього голови ДПС Руслана Кравченка генеральним прокурором України, Кабмін поклав виконання обов’язків керівника податкової служби на Карнаух. На той момент вона була його першою заступницею.