Зеленський підписав євроінтеграційний закон про імплементацію законодавства ЄС у сфері ВДЕ

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав закон, що імплементує законодавство ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії. Це випливає з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Як зазначається у повідомленні Верховної Ради у Телеграм, цей закон імплементує законодавство ЄС у сфері відновлюваних джерел енергії, приводить національну нормативну базу у відповідність до Директиви (ЄС) 2018/2001 та запроваджує критерії сталості для біопалив.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 2 вересня прийняла у другому читанні та в цілому закон щодо розвитку відновлюваної енергетики та імплементації законодавства ЄС.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії" проголосувало 260 народних обранців.

Комітет Ради з питань енергетики та ЖКП зазначив, що документом, зокрема, передбачається оновлення термінології у сфері ВДЕ, запровадження критеріїв сталості, обліку, сертифікації та незалежного аудиту для біопалива, біорідин і біомаси, удосконалення та спрощення дозвільних процедур, їхня цифровізація та встановлення граничних строків, а також врегулювання діяльності зон прискореного розвитку ВДЕ.

Крім того, закон визначає правовий статус та особливості роботи спільнот, які розвивають ВДЕ, та врегульовує питання для споживачів енергії з ВДЕ власного виробництва.

"Ухвалення закону – важливий крок до подальшої інтеграції України до європейського енергетичного простору, розвитку "зеленої" генерації, залучення інвестицій та посилення енергетичної незалежності нашої держави", – підкреслив енергокомітет.

Зі свого боку, перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль вважає, що прийняття закону сприятиме залученню інвестицій та збільшенню частки ВДЕ в загальному енергоспоживанні.

У своєму дописі в Телеграм він наголосив, що документ є одним із заходів у межах програми Ukraine Facility.

Як повідомлялося, 29 квітня Верховна Рада України 236 голосами "за" прийняла за основу проєкт закону №14271. Тоді зазначалося, що він має стратегічне значення та спрямований на виконання зобов'язань України в рамках Енергетичного співтовариства та імплементацію положень Директиви (ЄС) 2018/2001 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел.

Крім того, ухвалення закону сприятиме підготовці України до переговорів щодо вступу до ЄС, оскільки сектор відновлюваних джерел енергії входить до 15-ї частини переговорного розділу "Енергетика".

Рада вказувала, що на той час рівень імплементації європейського законодавства у сфері відновлюваної енергетики становить приблизно 61%.

Вона звертала увагу, що документ спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій, вводить правила для енергетичних спільнот, визначає місця більш швидкого будівництва об'єктів ВДЕ, спрощує дозвільні процедури..

У межах підготовки законопроєкту до другого читання передбачалося досягнення балансу між вимогами ЄС та особливостями української енергосистеми. Зокрема, планувалося усунути техніко-юридичні неузгодженості та врахувати позиції народних депутатів, органів виконавчої влади й експертного середовища.