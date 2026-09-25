Fozzy Group з 1 листопада скорочує персонал

Торгово-промислова група Fozzy Group оголосила про скорочення з 1 листопада офісних команд холдингу, персоналу мережі "Сільпо" та логістики через наслідки руйнувань.

"Сьогодні на внутрішніх зустрічах ми оголосили про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада. На жаль, це означає, що нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TEMABIT Software Development та E-commerce & Ecosystem. Це вимушене рішення, пов'язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу", – повідомляється в LinkedIn групи.

Fozzy Group нагадала, що лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 об'єктів, поміж яких – розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

"Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче. У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення", – повідомляється у релізі.

Водночас Fozzy Group продовжує працювати, відкривати нові магазини, відновлювати пошкоджені об'єкти та перебудовувати логістику. Для цих напрямків група продовжує наймати співробітників – в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні.

"Наше завдання зараз – зберегти бізнес достатньо сильним, щоб працювати для гостей і мати ресурс відновлювати те, що продовжує руйнувати війна. Найскладніше в цих змінах – прощатися з людьми, з колегами, які роками працюють разом із нами, створюють проєкти та розвивають бізнес. Зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цей період і допомогти знайти нову роботу – з резюме, рекомендаціями та пошуком відкритих позицій", – запевнила група.

Торгово-промислова група Fozzy Group має понад 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.