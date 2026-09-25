Зеленський підписав закон про вдосконалення функціонування індустріальних парків

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків (ІП). Це випливає з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Як зазначається у повідомленні Верховної Ради у Телеграм, закон усуває бар'єри для залучення інвестицій, скасовує обмеження щодо максимальної площі парків та розширює доступ керуючих компаній до державної підтримки.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт щодо удосконалення роботи індустріальних парків. За відповідний законопроєкт проголосувало 270 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"За результатами постійного моніторингу розвитку індустріальних парків ми зібрали проблеми, вирішення яких тепер схвалено Радою. По суті, це технічні питання, які виникли при практичному застосуванні законодавства, прийнятого у 2022 році. Але кожне з них у разі вирішення сприятиме швидшому розвитку цієї сфери і появі нових виробництв", – написав ініціатор законопроєкту, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він нагадав, що в законопроєкті, зокрема, чіткіше розмежовано функції всіх суб'єктів ІП, надано можливості ініціатору створення парку також бути керуючою компанією без створення окремої юридичної особи.

Крім того, впроваджено поняття "еко-індустріальний парк", надано повноваження Кабміну встановлювати критерії для них, впроваджено новий вид цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.

Також врегульовано процедуру розширення і зменшення площі ІП, питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парка від ініціатора парку до іншої особи, розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.

Серед врегульованих питань – удосконалення конкурсної процедури вибору керуючої компанії, впровадження можливості для керуючих компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати кредити в рамках програми 5-7-9.

Також знято часові обмеження по набуттю потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках та вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, в тому числі шляхом передачі міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України були збудовані або будувались 37 заводів. Протягом 2026 року виробничі підприємства в парках продовжують відкриватись.

Як повідомлялось, законопроєкт №12117 прийнято за основу 11 лютого 2025 року з доопрацюванням положень 244 голосами народних депутатів.