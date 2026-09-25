Raiffeisen Business Online буде недоступний 26 вересня з 7:00 до 18:00 через техроботи

Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи в додатку Raiffeisen Business Online у суботу, 26 вересня, з 7:00 до 18:00, у цей час він буде недоступним для входу та здійснення операцій, повідомила пресслужба фінустанови.

"Якщо доступ до системи буде відновлено раніше 18:00, у виписці можуть тимчасово не відображатися вхідні операції. Після завершення технічних робіт інформація у виписці буде доступна у звичному режимі", – зазначається в повідомленні.

За даними Нацбанку, станом на 1 серпня 2026 року за обсягом загальних активів Райффайзен Банк посідав 4-те місце (282,37 млрд грн, 6,5% загального обсягу системи) серед банків України. За кількістю активних платіжних карток банк на цю дату посідав 6-те місце – майже 2,1 млн, або 3,4% ринку.