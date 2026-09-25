Ferrexpo у I пів.-2026 скоротило чистий збиток у 13,2 раза на тлі зменшення виторгу у 2,3 раза

Гірничорудна компанія Ferrexpo із активами в Україні завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, що в 13,2 раза менше за показник першого півріччя 2025 року, йдеться у звіті компанії у п'ятницю.

Згідно з ним, виторг знизився у 2,3 раза – до $196 млн внаслідок зменшення обсягів продажів, а прибуток EBITDA був від'ємним – $4 млн проти позитивного значення $4 млн у першому півріччі 2025 року, що відображає сукупний вплив зниження обсягів продажів і цін реалізації, а також зростання виробничих витрат.

Ferrexpo зазначило, що свідомо скоротило капітальні витрати (CapEx) до $10 млн з $28 млн у січні-червні 2025 року, спрямувавши 88% таких витрат на необхідні для підтримання діяльності проєкти та лише 12% – на проєкти розвитку.

Через тривалу затримку відшкодування ПДВ і пов'язане з цим зниження фінансової ліквідності група була змушена скоротити обсяги виробництва до однієї лінії з випуску окатишів, йдеться у звіті.

Загальний обсяг товарної продукції за перше півріччя становив 1,556 млн тонн, що на 40% менше порівняно з попереднім півріччям (яке завершилося 31 грудня 2025 року) і на 54% менше порівняно з першим півріччям 2025 року.

Структура виробництва в першому півріччі 2026 року складалася на 89% з окатишів і на 11% з товарного концентрату проти 61% і 39% відповідно в першому півріччі 2025 року, коли вища частка виробництва концентрату забезпечувала додаткові можливості на ринку в період зниженого попиту на окатиші та менших розмірів ринкових премій, зазначила Ferrexpo.

Тимчасовий голова правління Лучіо Дженовезе нагадав, що на початку вересня компанія змогла залучити $100 млн за рахунок додаткової емісії акцій, що суттєво зміцнило ліквідну позицію й забезпечило додаткову фінансову стійкість та більшу гнучкість для управління постійним операційним та фінансовим тиском, з яким стикається бізнес.

"Однак додатковий капітал не усуває основних проблем, які виникли в результаті тривалого утримання відшкодування ПДВ, війни в Україні, обмежень на логістичну та енергетичну інфраструктуру, а також необхідності підтримувати дисципліноване управління грошовими коштами та оборотним капіталом", – зазначив він.