Навчальний корпус Полтавської політехніки модернізували за EUR1,75 млн

У Полтаві після енергоефективної модернізації вартістю EUR1,75 млн відкрили навчальний корпус "Ф" Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", яким користуються майже 3 тис. студентів і викладачів, повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Зазначається, що роботи тривали близько 20 місяців – із січня 2025 року до вересня 2026 року. Фінансування надано у вигляді гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

У межах модернізації в корпусі встановили автоматизоване регулювання теплопостачання та оновили системи обліку енергії, що має скоротити її споживання. Для людей з інвалідністю облаштовано нові пандуси та тактильну навігацію.

Крім того, в корпусі облаштовано укриття більш ніж на 400 осіб, що дасть змогу продовжувати очне навчання під час повітряних тривог.

Навчальні приміщення розраховано на одночасне перебування 1422 студентів. У будівлі також розміщено лекційні аудиторії, спеціалізовані лабораторії та комп'ютерні класи.

"Навіть під час війни українські університети залишаються місцями, де люди навчаються, викладають і будують своє майбутнє. Модернізуючи їх, ми допомагаємо продовжувати навчання сьогодні, водночас інвестуючи в навички та знання, які знадобляться Україні для відновлення та в майбутньому", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Модернізація корпусу "Ф" є частиною ширшого оновлення Полтавської політехніки. Наразі роботи проводяться в гуртожитку №2, заплановано реконструкцію навчальних корпусів "7" і "П". Загалом проєкт ЄІБ "Вища освіта України" охоплює 10 будівель університету та передбачає EUR10,8 млн фінансування.

Проєкт "Вища освіта України" передбачає підвищення енергоефективності будівель 16 українських університетів. Термомодернізація 13 із них фінансується за рахунок кредиту ЄІБ EUR120 млн, із якого EUR50 млн у 2022 році було перерозподілено на невідкладну підтримку України. Ще три університети отримують кредитне фінансування Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) загальним обсягом EUR12 млн.

Шість із 16 університетів також мають отримати EUR10 млн грантового фінансування фонду E5P. Європейська комісія додатково надала EUR3,15 млн технічної допомоги для реалізації проєкту, який координує Міністерство освіти і науки України.