Українські транспортники можуть отримати до 15% компенсацій за інвестиції в переобладнання, згідно з нормами ЄС

Україна імплементувала менше 10% правил та стандартів Євросоюзу у транспортній сфері, ЄС розробив механізм стимулювання транспортникам інвестицій у переобладнання згідно з європейськими нормами, повідомив керівник робочої групи з питань відбудови України Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства Габріель Блан під час онлайн-включення на заході "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: транспортний сектор", яке відбулося у четвер у Львові.

"Ми прагнемо полегшити доступ до фінансування для компаній, які інвестують у відповідність нормам і стандартам ЄС, і ці інструменти можна поєднувати з грантами. У нас діє так званий механізм кешбеку: якщо компанія бере кредит в українському банку та інвестує в технології, що відповідають стандартам ЄС, ми можемо запропонувати повернення коштів у розмірі 10–15% від суми інвестицій. Вважаю, що це ефективний спосіб стимулювати ринок до дотримання стандартів ЄС", - повідомив він.

За останньою оцінкою, частка повністю імплементованих правил і стандартів ЄС у транспортній сфері України менше 10%, частка частково імплементованих норм — менше половини.

"Саме тому робота, яку виконують законодавці, є такою важливою. Інтеграція наших економік вимагає гармонізації правил", - сказав Блан.

За його словами, одним із ключових завдань транспортного сектору має бути узгодження соціальних і ринкових норм у сфері автоперевезень із відповідним законодавством ЄС (acquis), а також посилення контролю за дотриманням ринкових правил і заходів безпеки дорожнього руху та створення органів інспектування й розслідування для залізничного та водного транспорту.

Блан акцентував увагу, що в ЄС розуміють, що для багатьох малих і середніх підприємств, що працюють в умовах війни, такі кроки, як-от переобладнання транспортних засобів інтелектуальними тахографами другого покоління, придбання техніки стандарту "Євро-6" чи дотримання суворих норм щодо робочого часу — видаються значними початковими витратами. "Однак дуже важливо не сприймати це як адміністративний тягар чи покарання; насправді це інвестиція в майбутнє, в інтеграцію транспортного сектору України з транспортним сектором Європейського Союзу. Йдеться про доступ до ринку, про отримання дозвільних документів для роботи на ринку та про довгострокову конкурентоспроможність", - наголосив Блан.

При цьому вкрай необхідно зберегти режим, який дозволяє здійснювати перевезення між ЄС та Україною без перешкод. "Йдеться про те, як покрити витрати, пов’язані із забезпеченням відповідності вимогам. Ми дуже детально розглядаємо це питання та виділяємо на ці цілі значні кошти", - повідомив він.

Підтримка, передбачена приватному сектору в транспортній галузі, надається або безпосередньо великим українським компаніям (він навів приклад "Нової Пошта" за підтримки ЄБРР), або спрямовується через українські банки.

"Фактично 10 найбільших українських банків вже користуються нашими механізмами розподілу ризиків; це означає, що коли вони кредитують компанії, рівень ризику для них знижується. Це надзвичайно важливо для кредитування компаній, що працюють у прифронтових регіонах, малих підприємств із обмеженою кредитною історією, а також компаній, змушених переміститися в інші частини країни для продовження діяльності. Ми суттєво масштабуємо ці програми, відповідно, зростають обсяги коштів, що спрямовуються через українські банки до компаній, аби допомогти їм інвестувати у відповідність стандартам ЄС", - повідомив він.

Загальний портфель у межах механізму розподілу ризиків перевищує EUR6 млрд.