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Економіка

В агросекторі зростатиме попит на фахівців з ветеринарії, цифрових технологій та переробки – міністр

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В аграрному секторі України зростатиме попит на фахівців з ветеринарії, садівництва, тепличного господарства, цифрових технологій, роботи з агродронами, механізації, переробки та харчового виробництва, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

"Бачимо зростання попиту на фахівців у ветеринарії, насамперед у роботі з продуктивними тваринами. Розвиватимуться садівництво і тепличне господарство. Окремий великий напрям – цифровізація. Дрони, датчики, автоматизовані системи вже стають частиною сучасного агровиробництва, і ці технології потрібно інтегрувати у підготовку фахівців", – зазначив він під час Всеукраїнського форуму керівників аграрних закладів професійної та фахової передвищої освіти "Аграрна освіта та бізнес 2026: партнерство, що працює".

За словами Висоцького, рослинництво й надалі залишатиметься одним із базових напрямів агросектору, водночас дедалі більшого значення набуватимуть тваринництво, переробка та виробництво харчової продукції, що формуватиме додатковий попит на відповідних фахівців.

"У випадку аграрного сектору я не бачу тенденції до зменшення кількості зайнятих. Навпаки, розвиватимуться тваринництво, переробка, харчове виробництво та інші напрями, які потребуватимуть нових спеціалістів", – підкреслив міністр.

Висоцький також наголосив на важливості дуальної освіти, практичної підготовки та залучення роботодавців до формування освітніх програм. За його словами, така взаємодія дає змогу узгодити підготовку студентів із потребами бізнесу та сприяє їхньому подальшому працевлаштуванню.

#освіта #висоцький #агросектор
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