Мінфін націлений швидко відновити керованість Сенс Банку та почати підготовку його продажу – міністр

Міністерство фінансів України разом з урядом приймають рішення щодо завершення формування нової наглядової ради державного Сенс Банку та швидкого відновлення його керованості, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Наша завдання – швидко відновити керованість Сенс Банку", – сказав глава Мінфіну журналістам.

Він додав, що міністерство також спрямувало до Національного банку України інформацію щодо можливої небездоганної ділової репутації двох членів правління Сенс Банку та чекає на рішення регулятора.

Марченко також зазначив, що зміни законодавства щодо корпоративного управління державними банками суттєво обмежили можливості швидких кадрових рішень з боку уряду та Мінфіну як власника, навіть коли необхідно реагувати на ситуації як з останнім розслідуванням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо Сенс Банку. За його словами, разом із міжнародними партнерами ведеться дискусія, як покращити це на майбутнє.

Як повідомлялося, представники націоналізованого у 2023 році Сенс Банку були стали фігурантами двох резонансних розслідувань НАБУ, хоча уряд й приймав рішення щодо змін у корпоративному управлінні, а Нацбанк заявляв про перевірки банку.

Після останнього розслідування НАБУ про проведення через Сенс Банк застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка в обхід фінансового моніторингу уряд 19 липня ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.

21 серпня уряд ввів до наглядової ради банку представником держави ексдиректорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову, а 31 серпня призначив незалежним членом ради колишнього голову ПриватБанку Герхарда Бьоша. Обидві кандидатури ще має погодити Нацбанк.

2 вересня заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив на засіданні ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки, що Мінфін найближчим часом проведе ще один відбір незалежного члена наглядової ради Сенс Банку.

Окрім того прем'єр-міністр України Сергій Корецький 20 серпня доручив Мінфіну активізувати продаж Сенс Банку, щоб спрямувати залучені гроші на оборону. "Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже, ефективним", – зазначив глава уряду. За його словами, паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Україна неодноразово в рамках програм із Міжнародним валютним фондом брала зобов'язання щодо залучення радника для приватизації Сенс Банку та іншого держбанку – Укргазбанку, але кожного разу їх порушувала. В перший раз це планувалося зробити до кінця вересня 2024 року, останній раз вже у новій програмі – до кінця липня цього року.

Цього року нарешті був оголошений конкурс із залучення одного такого радника для двох банків на період до 1 березня 2029 року, документи на нього приймалися до 15 червня. Винагорода радника складатиметься з фіксованої частини та винагороди за успіх у розмірі до 3% фактичних надходжень до держбюджету від продажу пакетів акцій.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", Мінфін планує найближчим часом подати уряду на затвердження результати конкурсу.

Згідно даних Нацбанку, на 1 липня 2026 року Укргазбанк із загальними активами 228,74 млрд грн посідав сьоме місце, а Сенс Банк із 157,73 млрд грн – дев'яте серед 59 банків України.