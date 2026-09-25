Місія МВФ з 2-го перегляду програми EFF очікується у листопаді

Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді, до того моменту бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування покриття дефіциту державного бюджету у 2027 році, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"МВФ для другого перегляду програми має бути із запевненням, що бюджет буде профінансований на рік уперед", – сказав глава Мінфіну журналістам.

Він нагадав, що наразі біля $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні і наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд.

Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з Міжнародними фінансовими організаціями.

Він також зазначив, що паралельно ведеться робота щодо можливості збільшення фінансування за рахунок заморожених російських активів, наприклад за рахунок передачі з юрисдикції Бельгії під юрисдикцію ЄС та розміщення у більш дохідні інструменти, хоча готові рішення наразі відсутні.

Марченко підкреслив критичну необхідність виконання Україною взятих зобов'язань як для домовленості про нове фінансування, так і для отримання вже раніше погодженого.

Він наголосив, що внутрішній порядок денний у країнах ЄС, результати виборів в країнах-партнерах, які вже відбулися та які очікуються, серйозно впливають на хід переговорів.

Міністр заявив, що уряд налаштований виконати всі зобов'язання та сподівається, що його підтримає в цьому Верховна Рада.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року виконавча рада МВФ схвалила нову чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд на 2026-2029 роки. У липні Фонд завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд.

Разом з тим зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Місія МВФ наприкінці серпня – на початку вересня здійснила тижневий візит до Києва для зустрічей з українською владою та іншими зацікавленими сторонами для обговорення стану співпраці. Офіційно результати візиту не оголошувалися.

За результатами другого перегляду Україна може отримати відповідно SDR0,50 млрд (близько $0,7 млрд), а третього, який поки запланований на кінець року – SDR0,70 млрд (близько $0,95 млрд).