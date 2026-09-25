ArcelorMittal повідомив Україну про неможливість подальшої роботи комбінату у Кривому Розі – заява

Компанія ArcelorMittal повідомила про неможливість безпечно та стабільно відновити роботу свого заводу "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.), на якому працює біля 17 тис. людей, після низки нещодавніх ракетних ударів, хоча й не назвала, хто їх наніс.

"ArcelorMittal з глибоким жалем повідомила уряд України про те, що не має можливості безпечно та стабільно відновити роботу своєї української дочірньої компанії", – йдеться у заяві на сайті міжнародної компанії.

ArcelorMittal очікує, що буде зафіксовано негрошові збитки від знецінення в розмірі приблизно $1 млрд, що головним чином відображає знецінення основних засобів АМКР.

Компанія нагадала, що протягом останніх п'яти тижнів комбінат у Кривому Розі зазнав чотирьох ракетних ударів, що призвели до загибелі людей п'ятьох людей, травмування 17 працівників, один із яких залишається у критичному стані, та значних пошкоджень виробничих об'єктів, останній удар стався 21 вересня.

"З глибоким жалем ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати " ArcelorMittal Кривий Ріг"… Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України і зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб, коли нарешті настане мир, залишалися можливості для відновлення виробництва", – наводяться у заяві слова генерального директора АМКР Мауро Лонгобардо.

Наголошується, що з початку війни у лютому 2022 року пріоритетом ArcelorMittal є безпека та економічна захищеність її українських співробітників. Загалом ArcelorMittal оцінює фінансову підтримку для забезпечення безперебійної роботи АМКР з початку агресії Росії у понад $700 млн.

"Сила та стійкість, продемонстровані колективом ArcelorMittal Кривий Ріг протягом усього конфлікту, були надзвичайними", – сказано у заяві.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Підприємство завершило січень-червень цього року із чистим збитком 6 млрд 641,86 млн грн, наростивши його на 57,4% порівняно з першим півріччям минулого року. Дохід АМКР від звичайної діяльності за цей період скоротився на 2,9% – до 32 млрд 839,72 млн грн. Непокритий збиток на кінець червня 2026 року становив 39 млрд 482,201 млн грн.

Обсяги виробництва АМКР у першому півріччі склали: чавун – 311,23 тис. тонн, прокат – 381,19 тис. тонн, залізорудний концентрат – 633,05 тис. тонн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв – 66%.