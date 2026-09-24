Рішення ЄС про EUR3 млрд для України свідчить про прогрес у проведенні реформ – міністр фінансів Марченко

Рішення Ради Європейського Союзу (ЄС) про виплату Україні майже EUR3 млрд в рамках Ukraine Facility ("Підтримка України через План для України") свідчить про прогрес у проведенні реформ: 84 із 95 заходів, передбачених планом, вже виконано, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У рамках "Механізму підтримки України" Україні буде надано EUR 3 млрд допомоги від ЄС після сьогоднішнього схвалення рішення Ради ЄС. Це рішення свідчить про прогрес у проведенні реформ: 84 із 95 заходів, передбачених Планом для України, вже виконано", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Як повідомлялося, Рада ЄС 24 вересня оголосила про схвалення виплати Україні майже EUR3 млрд в рамках Ukraine Facility, до фінансування Києва долучилася Норвегія – NOK1 млрд ($105,2 млн) у вигляді безповоротної допомоги.

"Ми вдячні ЄС за стабільну та передбачувану фінансову підтримку", – наголосив міністр фінансів у своєму дописі в Х.

Своєю чергою, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова дала позитивний коментар стосовно реформ в Україні в контексті рішення Ради ЄС. "Реформи, проведені в рамках програми для України, призвели до сьогоднішнього затвердження траншу у розмірі EUR 3 млрд", – написала вона у соцмережі Х.

"Європейська підтримка України триває", – додала Матернова.