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Економіка

Фондова біржа ПФТС планує відновити роботу 25 вересня

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Фондова біржа ПФТС планує відновити роботу 25 вересня
Фото: https://www.freepik.com/

Фондова біржа ПФТС, одна з двох на українському ринку, робота якої була порушена у середу, 23 вересня, через технічні проблеми, пов'язані із російськими обстрілами Києва, планує відновити її у п'ятницю, 25 вересня.

"Плануємо завтра (відновити роботу)", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" на біржі ввечері у четвер.

Як зазначало Міністерство цифрової трансформації України, внаслідок російської атаки у Києві та області зранку 23 вересня проблеми з інтернетом виникли у близько 100 тис. домогосподарств. Відомство зазначило, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонт мережі, щоб забезпечити стабільну роботу.

Також повідомлялося про пошкодження дата-центрів інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, "Домонет", Kievnet та Faust, хостинг-провайдерів MiroHost та Cityhost.

#пфтс #перебої #обстріл
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