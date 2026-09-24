АМКУ відновив роботу свого сайту, а регулятор зв'язку НКЕК ще просить почекати

Антимонопольний комітет України повідомив про повне відновлення роботи свого сайту та Державного реєстру суб'єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

"Всі сервіси працюють з 13:30", – йдеться у повідомленні АМКУ, який раніше повідомляв, що у зв'язку з пошкодженням інфраструктури, зокрема інтернет-провайдерів внаслідок обстрілів 23 вересня, були проблеми із розміщенням повідомлень органу оскарження щодо прийняття скарг на публічні закупівлі.

В той же час сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), поки не працює.

"Сайт НКЕК взяв технічну паузу. Ми працюємо на тим, щоб повернути його онлайн", – йдеться у повідомленні регулятора ринку на його сторінці у Facebook.

Перед цим НКЕК попросила клієнтів операторів зв'язку із розумінням поставитися до можливих перебоїв в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку через постійні російські атаки, які завдають пошкоджень телекомунікаційній інфраструктурі.