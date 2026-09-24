Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

АМКУ відновив роботу свого сайту, а регулятор зв'язку НКЕК ще просить почекати

1 хв читати
Додати як джерело
АМКУ відновив роботу свого сайту, а регулятор зв'язку НКЕК ще просить почекати
Фото: Unsplash

Антимонопольний комітет України повідомив про повне відновлення роботи свого сайту та Державного реєстру суб'єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

"Всі сервіси працюють з 13:30", – йдеться у повідомленні АМКУ, який раніше повідомляв, що у зв'язку з пошкодженням інфраструктури, зокрема інтернет-провайдерів внаслідок обстрілів 23 вересня, були проблеми із розміщенням повідомлень органу оскарження щодо прийняття скарг на публічні закупівлі.

В той же час сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), поки не працює.

"Сайт НКЕК взяв технічну паузу. Ми працюємо на тим, щоб повернути його онлайн", – йдеться у повідомленні регулятора ринку на його сторінці у Facebook.

Перед цим НКЕК попросила клієнтів операторів зв'язку із розумінням поставитися до можливих перебоїв в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку через постійні російські атаки, які завдають пошкоджень телекомунікаційній інфраструктурі.

 

 

 

#збої #сайти
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в металургії України наразі є катастрофічною, зокрема через обстріли: на підприємствах групи "Метінвест" зруйновано п'ять печей, на "Arcelor…

Читати
Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати