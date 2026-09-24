Кредитний портфель NovaPay за 7 міс. виріс на 30%, у т.ч. за кредитними картками – на 61,3%

Кредитний портфель міжнародного фінансового сервісу "НоваПей " (ТМ NovaPay) з групи Nova досяг показника 2,6 млрд грн порівняно із 2 млрд грн на 18 лютого цього року, повідомила компанія в релізі на сайті.

Згідно з ним, кредитні картки стали найвагомішим кредитним продуктом за обсягом портфеля: з лютого він зріс на 61,3% – до 1 млрд грн, тоді як розстрочка – всього на 11%, до 925 млн грн.

Щодо портфелю за послугою "Посилка в кредит", то він знизився на 29% – до 206 млн грн, а решту портфелю становлять кредити для підприємців, зокрема фінансування e-commerce та партнерів групи компаній NOVA.

За даними компанії, за останні 12 місяців її кредитними продуктами скористалися близько 50 тис. нових клієнтів.

"Близько 140 тисяч клієнтів уже користувалися кредитними продуктами NovaPay за весь період їх роботи. Водночас 40% активних позичальників користуються двома або більше кредитними продуктами, а близько 42% клієнтів повторно оформлюють кредити", – цитуються у релізі слова СЕО "НоваПей Кредит" Богдана Гривка.

У фінансовому сервісі уточнили, що середня сума споживчого кредиту становить 5 тис. грн, тоді як середній ліміт за кредитною карткою – 27,5 тис. грн, а середня сума кредиту для ФОП в e-commerce – 422 тис.грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

НоваПей Кредит" за підсумками першого півріччя 2026 року " збільшила чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 172,01 млн грн, виручку – у 2,2 раза, до 586,42 млн грн.

Власний капітал компанії на кінець червня становив 688,5 млн грн проти 516,5 млн грн на початок року, зобов'язання – 1,69 млрд грн проти 1,37 млрд грн.