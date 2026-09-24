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Економіка

Європейські водії переплачують EUR30 за дизельне паливо під час кожної заправки – T&E

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Європейські водії переплачують EUR30 за дизельне паливо під час кожної заправки – T&E

Європейські водії наразі платять за заправку дизельним паливом на 40% більше, ніж на початку року, тобто переплата за бак об'ємом 50 літрів становить близько EUR30, за даними європейської громадської організації Transport & Environment (T&E).

Для порівняння: ціни на бензин зросли на 28%.

Загалом у Європі додаткові витрати на дизельне паливо від початку конфлікту на Близькому Сході становлять EUR203 млн на добу. За заявою організації, до цієї оцінки не були включені заходи щодо зниження податків на паливо, які в кінцевому підсумку доведеться компенсувати за рахунок інших податкових зборів або збільшення обсягу запозичень, пише Financial Times.

Ціни на дизельне паливо досягли рекордних значень у всьому світі через перебої в транспортуванні вантажів через Ормузьку протоку та скорочення поставок з російських нафтопереробних заводів. Одночасно Європа сильніше за інші великі економіки страждає від високих цін на цей вид палива, оскільки на дизельне паливо припадає понад 40% споживання нафтопродуктів. Це найвищий показник серед усіх регіонів світу (удвічі вищий, ніж у США).

#дизпаливо #ціни #європа #зростання
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