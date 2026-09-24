Уряд зберіг щомісячну доплату 2,6 тис. грн для вчителів на прифронтових територіях

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Щомісячну доплату в розмірі 2,6 тис. грн отримуватимуть 23,6 тис. вчителів у 614 школах на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі", – написав Корецький в телеграм у четвер.

За його словами, для забезпечення виплат уряд перерозподілив додаткові кошти. Це дасть змогу провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити виплату доплати до кінця року.

"Підтримка людей на прифронтових територіях – це один з ключових пріоритетів уряду", – зазначив прем'єр-міністр.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко в свою чергу додав, що уряд перерозподілив 731,1 млн грн, щоб забезпечити ці виплати до кінця року.

"Ухвалене рішення дозволить провести повний розрахунок доплат у попередньому навчальному році у громадах, де залишилася потреба в коштах, а також забезпечити виплати у вересні-грудні 2026 року", – написав Бутенко в телеграм-каналі, коментуючи рішення уряду.

Він додав, що необхідні кошти отримають 90 місцевих бюджетів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.