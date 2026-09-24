"Фокстрот" відкрив новий магазин у Дніпрі

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" у четвер відкрив новий магазин у Дніпрі, у ТРК МОСТ-сіті, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми розуміємо, що сьогодні не можемо планувати розвиток мережі так само, як кілька років тому. Безпека стала частиною кожного рішення – від вибору населеного пункту, приміщення до організації роботи. Але це не означає, що розвиток зупиняється. Ми просто по-іншому визначаємо, яким має бути сучасний магазин у великому місті з урахуванням ризиків прифронтового регіону", – коментує СЕО компанії Юрій Поліщук.

Цей магазин площею 700 кв. м став четвертим представництвом мережі в місті та замінив попередній магазин на вул. Ламаній, 2. У пресслужбі зазначають, що переїзд дозволив розширити представленість ключових категорій, додати більше бренд-зон і реалізувати оновлений формат магазину з ключовими сервісами для покупців. Серед ключових характеристик – безбар’єрний сервісний хаб, бренд-зони провідних виробників та широкий асортимент преміального сегмента. Зокрема, у магазині облаштовано дві бренд-зони Apple, преміальні лінійки телевізорів Hisense та Samsung. Великогабаритна техніка представлена моделями Samsung, Bosch, Whirlpool та Hisense. Для дрібної побутової техніки і категорії краси у магазині працюють бренд-зони De’Longhi, Philips, Tefal і Braun.

Як повідомлялось, на початку вересня ритейлер відкрив оновлений магазин у Києві в ТЦ Gorodok Gallery. Також компанія продовжує розвивати онлайн-канали – інтернет-магазин Foxtrot.ua та мобільний застосунок і присутня на трьох маркетплейсах – monoмаркет, АЛЛО і Kastа.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. На вересень 2026 року мережа об'єднує 128 магазинів у 68 містах України та продовжує розвивати омніканальну модель.

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2025 року збільшило дохід на 28,7% порівняно з 2024 роком – до 19 млрд грн, збільшила уп'ятеро чистий прибуток: 35,2 млн грн проти 6 млн грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький