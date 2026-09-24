"ТК-Домашній текстиль" після руйнування виробництва в Києві переноситиме потужності в регіони України

Український виробник текстильної продукції та домашнього текстилю "ТК Домашній текстиль" ("ТК-ДТ"), що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт", після руйнування ракетним ударом основного виробничого підприємства та логістичниого хабу в Києві розпочинає роботу над перенесенням та розбудовою нових виробничих потужностей у регіонах України, повідомила пресслужба компанії.

"Наразі на підприємстві тривають роботи з розбору завалів та оцінки збитків, визначення, яке обладнання та майно вдалося врятувати, що може бути відновлено, а що – втрачено остаточно. За попередньою оцінкою, відновити виробництво на цьому майданчику в Києві буде вкрай важко. Тому компанія вже розпочинає роботу над перенесенням та розбудовою нових виробничих потужностей у регіонах України", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару в ніч на 24 вересня знищено значну частину виробничої та складської інфраструктури "ТК Домашній текстиль", а також частину технологічного обладнання. Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі, серед зруйнованих виробничих потужностей – швейне та в'язальне виробництва, а також ультразвукова пайка тканин.

Як зазначають у компанії, свого часу рішення зібрати під одним дахом виробничі, складські та офісні потужності було стратегічно правильним: концентрація процесів давала б змогу скоротити виробничі цикли, оптимізувати внутрішню логістику, зменшити кількість переміщень сировини та готової продукції, а відтак – знизити собівартість товарів і зробити продукцію доступнішою для кінцевого споживача.

Тим часом, наголошується в пресрелізі, удар в ніч на 24 вересня продемонстрував надзвичайно високу ціну концентрації критично важливих виробничих та складських активів в одному місці.

"Коли ми приймали рішення об'єднати виробничі та складські потужності, це було логічне й економічно обґрунтоване рішення. Ми скорочували виробничі процеси, оптимізували логістику і, як результат, могли пропонувати клієнтам конкурентнішу ціну. Але війна вносить свої корективи. Сьогодні бачимо, що концентрація всього виробництва в одному місці була надто великим ризиком для воєнного часу", – цитується в пресрелізі керуючий партнер "ТК-Домашній текстиль" Володимир Марценюк.

"ТК-ДТ" додає, що, попри масштаб втрат, зупиняти діяльність не планує. Її новим стратегічним завданням стане децентралізація виробничих потужностей.

"Це дасть можливість зменшити ризики концентрації виробництва, створити додаткові робочі місця в регіонах та забезпечити більшу стійкість компанії до воєнних ризиків. Компанія планує поетапно переносити виробничі процеси, відновлювати втрачені потужності та розбудовувати нову виробничу інфраструктуру", – йдеться у пресрелізі.

Водночас наголошується, що усі зобов'язання перед клієнтами та партнерами буде виконано.

"Команда вже працює над тим, щоб забезпечити виконання поточних замовлень та мінімізувати вплив втрати виробничого майданчика на клієнтів. Компанія продовжить відновлювати виробничі процеси, необхідні для подальшої роботи. Це означає фактично новий етап розвитку – уже з урахуванням реалій воєнного часу", – наголошує пресслужба, додаючи, що компанія втратила виробничий майданчик, але не втратила головного – команду, досвід, технології, клієнтів та готовність працювати далі.

ТОВ "ТК-Домашній текстиль" працює на українському ринку з 2012 року. Основним напрямом діяльності є виробництво домашнього текстилю (ковдри, подушки, постільна білизна, столовий та кухонний текстиль, банні халати і т.д.), дитячий трикотаж, вязані вироби та одяг спеціального призначення.

Станом на 2026 рік в компанії працює 234 співробітника. Починаючи з 2022 року, "ТК-Домашній текстиль" щороку отримує нагороду як "Найбільший платник податків" у галузі легкої промисловості.

За даними ресурсу YouControl, у першому півріччі 2026 року ТОВ "ТК Домашній текстиль" отримало 2 млн грн чистого прибутку та 268,6 млн грн чистого доходу. У 2025 році ці показники стаовили відповідно 12 млн грн та 593 млн грн.

Власниками компанії є засновник TK Group Олександр Соколовський (61,5%) та Володимир Марценюк (28,5%).