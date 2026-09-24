Уряд зберіг щомісячну доплату 2,6 тис. грн для вчителів на прифронтових територіях – Корецький

Щомісячну доплату в розмірі 2,6 тис. грн отримуватимуть 23,6 тис. вчителів у 614 школах на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі", – написав Корецький в телеграм у четвер.

За його словами, для забезпечення виплат уряд перерозподілив додаткові кошти. Це дасть змогу провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити виплату доплати до кінця року.

"Підтримка людей на прифронтових територіях – це один з ключових пріоритетів уряду", – зазначив прем'єр-міністр.