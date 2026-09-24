Оновлений формат ліцензійних умов для перевізників почне діяти до кінця року

Оновлений формат ліцензійних умов для перевізників може почати діяти до кінця 2026 року, повідомив заступник голови Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Володимир Голубош.

"Проєкт ліцензійних умов було опубліковано на сайті Укртрансбезпеки 18 березня, далі ми приймали зауваження від зацікавлених осіб та опрацьовували їх. Буквально вчора фіналізований документ знову заслали на погодження... Розраховуємо, що після внесення змін до законодавства, затвердження нового порядку, оновлені умови почнуть діяти до кінця цього року", - сказав він кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: транспортний сектор" у Львові у четвер.

Голубош додав, що ці зміни є частиною процесу гармонізації законодавства, зокрема, до відповідності регламентів ЄС 1071, 1072, 1073. "По євроінтеграційних угодах ми маємо це зробити до квітня 2027 року", - нагадав він.

Як повідомлялось, проєкт змін до ліцензійних умов перевізника розроблено Укртрансбезпекою спільно з Мінрозвитку, з метою вдосконалити систему ліцензування на автомобільному транспорті та наблизити українські правила до європейських вимог доступу до ринку автомобільних перевезень. Зокрема, ліцензія має підтверджувати не лише формальне право здійснювати перевезення, а й спроможність перевізника організувати цю діяльність належно, безпечно та професійно. Право працювати у сфері ліцензованих автомобільних перевезень мають отримувати перевізники, які можуть підтвердити професійність, фінансову спроможність і доброчесність.