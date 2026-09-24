Експорт живої ВРХ з України у січні-серпні зріс на 6,3%, до 13,5 тис. тонн – АВМ

Україна в січні-серпні 2026 року експортувала 13,5 тис. тонн живої великої рогатої худоби (ВРХ), що на 6,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ) із посиланням на дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті експорт живої ВРХ за вісім місяців зріс на 13,7% – до $32,3 млн.

Основними покупцями української живої ВРХ у січні-серпні були Ліван – 89,5% загального експорту, Казахстан – 3,7% та Йорданія – 2,4%.

Водночас імпорт живої ВРХ в Україну за вісім місяців 2026 року скоротився у 5,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 93 тонн. Витрати на закупівлю худоби за кордоном зменшилися у 4,6 раза, до $866 тис.

Основними постачальниками живої ВРХ в Україну були Чехія – 99,9% імпорту та Естонія – 0,1%.