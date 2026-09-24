Комісія АРМА схвалила пропозицію юрбюро "Пріорітас" для управління корпоративними правами IDS Ukraine

Комісія з визначення управителя складних активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) обрала переможцем конкурсу на управління корпоративними правами групи компаній IDS Ukraine ТОВ "Юридичне бюро (ЮБ) "Пріорітас" (Київ) Жанни Єфремової, свідчить протокол засідання комісії від 23 вересня, який з'явився на сайті АРМА в четвер.

Цьому рішенню передувало відхилення комісією 18 вересня пропозиції ТОВ "Компанія з управління активами "Укркапітал", яка знизила свою цінову пропозицію на аукціоні до мінімальних 0,01%. Як випливає з протоколу засідання, її визнали юридично та економічно необґрунтованою, оскільки сукупні витрати учасника на майданчик (5 млн грн) та гарантії у десятки разів перевищували очікувану річну винагороду в розмірі близько 110 тис. грн, а звітність ключового фонду під управлінням компанії демонструвала збитковість.

Згідно з протоколом засідання комісії від 21 вересня 2026 року, "Юридичне бюро "Пріорітас" запропонувало винагороду управителя на рівні 0,9%. Вісім членів комісії (одноголосно) визнали належним обґрунтування аномально низької оцінки та затвердили результати аукціону. Представники компанії-переможця зазначали, що планують збільшити прибуток та надходження до держбюджету завдяки аналізу ринків, розширенню експорту, оптимізації логістики та усуненню дубльованих функцій.

До предмета закупівлі увійшли корпоративні права одразу кількох підприємств групи. Зокрема, на конкурс виставлено 2045145 шт. акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (загальною номінальною вартістю 21,47 млн грн) , 100% частки статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн) , а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн) , ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн) , кіпрської International distribution systems limited (8,8 млн грн) , ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн).

Своєю чергою, група компаній IDS Ukraine у своїй позиції зазначила, що взяла до відома рішення конкурсної комісії та розраховує на дотримання вимог законодавства. Менеджмент наголосив на необхідності проведення та затвердження незалежної оцінки арештованих активів до підписання договору управління як єдиного інструменту для запобігання знеціненню бізнесу.

Також група компаній наголошує на важливості страхування відповідальності управителя та очікує збереження чинної операційної моделі задля захисту трудового колективу з понад 3 тис. співробітників, утримання податкових відрахувань і продовження гуманітарних програм. Наразі підприємства групи працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, АРМА восени-2022 за рішенням суду отримало в управління корпоративні права, промислові зразки та ТМ підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів обрали "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні-2025 АРМА повідомила про розрив договору як такого, який не було реалізовано.

У листопаді 2025 року АРМА оголосило конкурс із пошуку компанії, яка забезпечить тимчасове управління активами IDS Ukraine - виробничими потужностями, логістикою та безперервністю роботи підприємств.

Умови конкурсу АРМА розкритикували низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі на керуючого активами IDS Ukraine: вони надіслали скаргу Антимонопольному комітету (АМКУ) і попросили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, що штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами групи компаній.