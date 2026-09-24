Львів готовий підписати угоду про проведення ТЕО щодо вузької залізничної лінії Варшава-Львів

Львів готовий до підписання угоди про проведення техніко-економічного обґрунтування щодо будівництва вузької залізничної лінії ("євроколії") Варшава – Рава-Руська – Брюховичі – Львів, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Лінія залізнична Варшава-Рава-Брюховчі-Львів. Із заїздом або на залізничний вокзал (Львова – ІФ-У), або на скнилівський вокзал. Зараз має бути підписаний договір на розробку ТЕО. Це ТЕО буде передано залізниці, зроблено за їхнім технічним завданням, з вузькою колією поєднання Львова і Варшави. Це неймовірний проєкт, який, сподіваюся, теж вдасться реалізувати", – розповів він на форумі "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію" у Львові в четвер.

За його словами, створення ТЕО буде профінансовано за рахунок обласного і місцевих бюджетів.

Важливим також є продовження наявної вузької колії до Ужгорода. За словами очільника ОВА, це допомогло би розвантажити інші пункти пропуску на кордоні, а також стимулювати розвиток карпатського регіону.

Серед інших проєктів розвитку залізничного сполучення в регіоні Козицький назвав запуск вже побудованої лінії Нижанковичі-Хирів-Смільниця.

"Це залізнична гілка, яку вже зробили, і пас зараз на польській стороні. Ми все зробили, від нас залежне. Напевно, можна буде знести зміни в угоду щодо запуску цієї лінії, якщо це буде можливо", – зазначив Козицький.

Крім того, голова ОВА акцентував увагу на проєкті розширення кількох ділянок автомобільної траси Київ-Чоп.

"Це також можливість розширення транспортної інфраструктури і можливість зовсім по-іншому поглянути на потенціал Львівської області як логістичного хабу для всієї України", – підкреслив Козицький.

"Регіональні діалоги з бізнесом" – це спільна ініціатива Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та програми підтримки вступу України до ЄС Ukraine2EU. Мета цих зустрічей – об'єднати українські підприємства, Уряд та європейських партнерів, щоб перетворити процес євроінтеграції на конкретні рішення і можливості для українських компаній.