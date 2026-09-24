Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Пошкоджений російським дроном БЦ "Європасаж" планує якнайшвидше відновити роботу

1 хв читати
Додати як джерело

Керуюча компанія бізнес-парку "Європасаж", пошкодженого внаслідок ворожої атаки 23 вересня, перевіряє інженерні мережі та планує відновити його роботу якнайшвидше, повідомила пресслужба компанії.

"Вчора наш бізнес-парк опинився серед об'єктів, що постраждали внаслідок ворожої атаки на Київ. Частина будівлі зазнала пошкоджень і руйнувань. Найважливіше – загиблих немає, а постраждалим було надано необхідну медичну допомогу", – повідомляється у LinkedIn.

Сьогодні на об'єкті почали етап ліквідації наслідків та відновлення.

"Команда бізнес-парку "Європасаж" працює над прибиранням території, перевіркою інженерних мереж і пошкоджених зон, щоб якомога швидше повернути бізнес-парк до звичного ритму роботи", – зазначається в повідомленні.

Про подальше відновлення та роботу бізнес-парку буде поінформовано додатково.

#київ #обстріли #збитки #європасаж
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в ГМК катастрофічна: у нас розбито 5 печей, у АМКР – дві, метпідприємства зупинені – топменеджер "Метінвесту"

Ситуація в металургії України наразі є катастрофічною, зокрема через обстріли: на підприємствах групи "Метінвест" зруйновано п'ять печей, на "Arcelor…

Читати
Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати