Пошкоджений російським дроном БЦ "Європасаж" планує якнайшвидше відновити роботу

Керуюча компанія бізнес-парку "Європасаж", пошкодженого внаслідок ворожої атаки 23 вересня, перевіряє інженерні мережі та планує відновити його роботу якнайшвидше, повідомила пресслужба компанії.

"Вчора наш бізнес-парк опинився серед об'єктів, що постраждали внаслідок ворожої атаки на Київ. Частина будівлі зазнала пошкоджень і руйнувань. Найважливіше – загиблих немає, а постраждалим було надано необхідну медичну допомогу", – повідомляється у LinkedIn.

Сьогодні на об'єкті почали етап ліквідації наслідків та відновлення.

"Команда бізнес-парку "Європасаж" працює над прибиранням території, перевіркою інженерних мереж і пошкоджених зон, щоб якомога швидше повернути бізнес-парк до звичного ритму роботи", – зазначається в повідомленні.

Про подальше відновлення та роботу бізнес-парку буде поінформовано додатково.