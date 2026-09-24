Головне виробництво та логістичний склад "ТК-Домашній текстиль" зруйновано балістичним ударом

Головне виробництво та логістичний склад "ТК-Домашній текстиль", що входить до складу TK Group, зазнало значних руйнувань внаслідок балістичної атаки на Київ у ніч на 24 вересня, повідомив власник TK Group Олександр Соколовський.

"Сьогодні вночі ворог добрався й до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу "ТК-Домашній Текстиль". На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне – ніхто зі співробітників не постраждав", – написав він у Facebook.

Соколовський подякував партнерам – клієнтам, постачальникам – за підтримку і розуміння.

"Ми зробимо все, щоб їх не підвести й надалі виконувати усі взяті на себе зобов'язання", – написав він.

На фото, які Соколовський додав до допису, видно значні руйнування швейного обладнання та будівлі, в якій, зокрема, зруйновано в'язальне виробництво (його було відкрито у 2024 році за підтримки програми USAID).

Своєю чергою, "ТК-Домашній текстиль" на сторінці у Facebook додала, що за останні чотири роки було повністю модернізовано виробниче обладнання, яке купувалось по всьому світу із залученням власних та донорських інвестицій.

"За цими цифрами – роки роботи, розвитку, інвестицій та великих планів. Зараз ми розгрібаємо уламки та оцінюємо наслідки. Намагаємося зрозуміти, що можна врятувати, яке обладнання постраждало, але може бути відновлено, а що, на жаль, втрачено остаточно", – йдеться у дописі.

"ТК-Домашній текстиль" – лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів – одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика із випуску бавовняних тканин у Чернігові. Також серед її активів – швейні фабрики у Києві, Тернополі, Чернігові та в Одесі; виробництво синтепону у Чернігові, в'язальне виробництво.

Серед країн-імпортерів продукції компанії – Данія, Німеччина, Литва, Латвія, Грузія, Франція, Румунія, Швеція, Словаччина.

TK Group засновано 1995 року. Наразі є холдингом, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості – від сировини й ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України.