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Економіка

Держстат не фіксує аномального зростання цін на продукти – Висоцький

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Держстат не фіксує аномального зростання цін на продукти – Висоцький

Щотижневий моніторинг цін, який проводить Державна служба статистики, наразі не фіксує аномального спекулятивного зростання вартості продуктів харчування, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

"На сьогодні цей моніторинг не підтверджує аномальних спекулятивних ситуацій з різкого здорожчання того чи іншого виду продуктів, спричинених об'єктивними факторами, в тому числі складною логістикою", – сказав Висоцький.

За його словами, складна логістика може додавати близько 2,5% до вартості продуктів, однак щотижневий моніторинг цін не підтверджує наявності аномальних націнок.

"На сьогодні не йдеться про залучення додаткових наслідків регулювання чи впливу на цінову ситуацію", – додав міністр.

Водночас Висоцький повідомив, що виробництва основних видів продовольства, зокрема овочів "борщового набору", достатньо для забезпечення внутрішнього споживання.

"Показники врожайності та врожаю є позитивними. Фактично, як ми раніше повідомляли, у всіх позиціях виробництво є достатнім для забезпечення внутрішнього споживання", – сказав він.

За його словами, в Україні також достатньо місць для зберігання вирощеної продукції та потужностей для її подальшої переробки. Водночас через пошкодження складів можливі короткострокові перебої з постачанням окремих видів продукції.

#агро #продукти #ціни
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