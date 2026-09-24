НКРЕКП планує залишити з 31 жовтня чинні цілодобові прайс-кепи на спотових ринках електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує залишити ще на пів року чинні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР).

Відповідний проєкт постанови схвалено на засіданні регулятора у четвер, 24 вересня, яка у разі остаточного прийняття після обговорень набуде чинності з 31 жовтня 2026 року.

"Хотів би звернути увагу, що це лише схвалення – для отримання відповідних пропозицій і зауважень ми просто відкриваємо процедуру. Тож просимо зацікавлених осіб і сторін долучитися до цього процесу", – сказав на засіданні голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Згідно з проєктом документу, цілодобові максимальні прайс-кепи на РДН та ВДР залишилися на рівні в 15 тис. грн/МВт*год, на БР – 17 тис. грн/МВт*год, мінімальні прайс-кепи на РДН та ВДР – 10 грн/МВт*год, на БР – 0,01 грн/МВт*год.

Як повідомлялося, попередньо засідання НКРЕКП було заплановане на середу, 23 вересня, але через постійні повітряні тривоги у Києві та погану якість зв'язку для підключення онлайн його перенесли.

Цілодобові прайс-кепи на вищезазначеному рівні НКРЕКП встановила 23 квітня 2026 року з початком набуття чинності 30 квітня.

До цього на РДН і ВДР вони становили з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год. Максимальні прайс-кепи на БР становили з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

З 18 січня по 31 березня 2026 року прайс-кепи на РДН та ВДР були на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на БР – 16 тис. грн/МВ*год.

Після повернення з 1 квітня до нижчих прайс-кепів, представники когенераційного бізнесу зазначали, що їхній рівень не покриває реальну собівартість виробництва е/е для газової генерації та не дозволяє окупити інвестиції, а отже стримує запуск нових проєктів і розвиток уже наявних.

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/