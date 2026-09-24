ЄС не готовий збільшувати аграрні квоти для України, Мінагрополітики працюватиме над їх розширенням – Висоцький

Європейський Союз наразі не готовий переглядати розміри квот на українську аграрну продукцію, однак Україна продовжить діалог щодо їх розширення, зокрема щодо біоетанолу, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

"Суспільно-політична ситуація ЄС сьогодні не дає змоги дійти до перегляду розмірів квот по аграрній продукції, по жодній з позицій. Ми все одно будемо продовжувати діалог і обґрунтовувати, що важливо", – сказав він.

За словами міністра, одним із напрямів, за яким Україна вважає доцільним перегляд квоти, є біоетанол. Серед аргументів він назвав скорочення виробництва кукурудзи для біоетанолу в ЄС до близько 15 млн тонн та продовження його імпорту Європейським Союзом.

"За великим рахунком, збільшення квоти – це насправді просто дати можливість експортувати біоетанол, який потім буде вже реекспортовано в Україну", – зазначив Висоцький.

Очільник Мінагрополітики додав, що Україна імпортує з ЄС бензин, який містить близько 7% біоетанолу.

"Ми просимо квоту для того, щоб вивезти приблизно стільки біоетанолу, скільки й так імпортується Україною в паливі, в бензині з Європейського Союзу, плюс 60 тис. тонн", – пояснив міністр.