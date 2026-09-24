Аграрії забезпечені тимчасовими засобами зберігання врожаю – міністр

Українські аграрії забезпечені тимчасовими засобами зберігання врожаю, зокрема поліетиленовими рукавами, для яких уже підтверджено понад $15 млн міжнародної допомоги, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

За його словами, ще на початку серпня Україна повідомила партнерів з ЄС про ситуацію з блокуванням експорту та додаткову потребу у потужностях для зберігання 11 млн тонн зерна.

"Найбільш дієвим способом зберігання є поліетиленові рукави. У нас уже є понад $15 млн підтвердженої допомоги на закупівлю рукавів для безкоштовної роздачі. Заявки зібрано в Державному аграрному реєстрі", – сказав Висоцький.

За його словами, аграрії подали запит на понад 13 тис. рукавів для зберігання врожаю, і наявного фінансування достатньо для забезпечення цих обсягів. З жовтня рукави почнуть надходити заявникам.

"Тому ми вважаємо, що на сьогодні повністю є підтверджений і зрозумілий шлях для реалізації механізму забезпечення за потреби цих тимчасових засобів збереження врожаю у відповідній якості", – підсумував Висоцький.