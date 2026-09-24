"Кернел" вклав близько $40 млн у відбудову пошкоджених РФ об'єктів

Агрохолдинг "Кернел" за час розв'язаної Росією повномасштабної війни вклав близько $40 млн у відбудову пошкоджених ворогом об'єктів, повідомив генеральний директор компанії Євген Осипов на Форумі економічної стійкості "Forbes Україна", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми за цей час у відбудову вклали близько $40 млн. Але зараз у нас є деякі об'єкти, які не є критичними для виробництва, і ми їх зараз не відбудовуємо. Тобто ми відбудовуємо тільки те, без чого ми не можемо працювати", – сказав Осипов.

Він зазначив, що "Кернел" не розглядає релокацію за кордон, оскільки компанія є інфраструктурною для українського агробізнесу, і через її потужності проходить значна частина виробленої в країні продукції.

"Ми, по суті, є інфраструктурна компанія для українського агробізнесу, для кожного аграрія, тому що через нас проходить велика частина товару, який виробляється в країні. І з цієї точки зору релокувати нашу бізнес-модель кудись – це, по суті, побудувати нову, тому цю релокувати ми не можемо", – зазначив Осипов.

За його словами, компанія натомість зосереджується на збереженні роботи української інфраструктури та експорті менших обсягів продукції з більшою доданою вартістю.

"Ми фокусуємося на тому, щоб експортувати менший обсяг, але більш капіталомісткий, більшу додану вартість, і завжди мати можливість купити в українського фермера олійні, заплатити йому гроші і вивезти ці об'єми", – наголосив гендиректор.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026 фінансового року (ФР, з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

За підсумками 2026 ФР термінали "Кернелу" перевантажили рекордні 9,587 млн тонн сільськогосподарської продукції, що на 5% більше, ніж торік. Загальний обсяг переробки олійних культур за 2026 ФР становив 3,185 млн тонн, що на 8% менше, ніж у 2025 ФР.