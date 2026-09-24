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Економіка

Уряд відтермінував до 1 квітня 2027р повне застосування вимог до маркування харчових продуктів і кормів – Висоцький

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Кабінет Міністрів відтермінував до 1 квітня 2027 року повне застосування вимог до маркування харчових продуктів і кормів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в четвер.

За його словами, рішення уряд ухвалив у середу з урахуванням звернень постачальників і виробників продукції.

"Ми отримали багато звернень як від постачальників продукції, так і від виробників, що у зв'язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко перемаркувати, тобто наносити відповідне маркування державною мовою", – сказав Висоцький.

За його словами, виробникам і постачальникам також необхідно забезпечувати швидші поставки продукції, тому уряд вирішив відтермінувати повне застосування вимог до маркування на період до 1 квітня 2027 року.

"З урахуванням усіх об'єктивних обставин було підтримано рішення про відтермінування до 1 квітня 2027 року, щоб пройти складний осінньо-зимовий період, а там будемо аналізувати об'єктивну ситуацію", – зазначив Висоцький.

Як повідомлялося, після завершення періоду спрощених вимог з 1 жовтня 2026 року мали бути застосовані повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Вони передбачають поміж іншим обов'язкове зазначення інформації про продукцію державною мовою та відповідність даних на упаковці фактичному складу продукту, зокрема рецептурі, харчовій цінності та алергенах.

#агро #маркування #відтермінування
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