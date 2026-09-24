ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1,5%, у 2027р – до 2,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) через удари Росії по портах та суднах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році до 1,5%, у 2027р – до 2,5%, тоді як на початку червня цього року він оцінював його відповідно у 2,2% та 4%.

"Макроекономічні перспективи України суттєво погіршилися: на тлі ескалації російських повітряних атак економіка перейшла від повільного відновлення до стану, близького до стагнації", – йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи" (REP) ЄБРР, опублікованому у четвер.

Згідно з ним, ризики подальшого погіршення прогнозу пов'язані з будь-якими тривалими перебоями у судноплавстві на Чорному морі, поновленням російських атак на енергетичну інфраструктуру та більш значними прогалинами у зовнішньому фінансуванні.

ЄБРР нагадує, що реальний ВВП України скоротився на 0,6% у річному вимірі в першому кварталі 2026 року, а щодо другого кварталу наводить попередні дані Держстату України про зростання ВВП на 0,6%, хоча після цього Держстат вже погіршив свою оцінку до 0,4%.

"Хоча оборонне виробництво, державні видатки та стійкий сектор послуг підтримували економічну активність, пошкоджена енергетична інфраструктура, нестача робочої сили, низький рівень довіри та поновлення логістичних заторів стримували зростання", – зазначає ЄБРР.

Він також додав, що у липні інфляція прискорилася до 7,7%, що відображало зростання цін на паливо та енергоносії, вплив коливань обмінного курсу, тиск на ринку праці та більш масштабні перебої з постачанням, змусивши центральний банк підвищити облікову ставку до 15,5% (за результатами серпня інфляція зросла до 8,1%, тоді як Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% – ІФ-У).

ЄБРР також звертає увагу на швидке зростання дефіциту зовнішньої торгівлі товарами через збільшення імпорту енергоносіїв та оборонної продукції, тимчасом як експортні можливості постраждали від поновлення російських атак на чорноморські порти, цивільне судноплавство та транспортну інфраструктуру.

"Альтернативні сухопутні та річкові маршрути можуть пом'якшити, але не замінити втрачені можливості глибоководного судноплавства, тоді як низький рівень води в Дунаї, удари по дунайській інфраструктурі та нестача рухомого складу створюють додаткові обмеження", – констатує банк.

Воднчоас він зазначив, що цьогоріч Україні на кінець серпня вдалося накопичити найбільше природнього газу за всі п'ять років війни.

Щодо впливу війни на світові ринки, то ЄБРР нагадав, що на Росію та Україну разом припадає близько чверті світового експорту пшениці, тож тривале переривання експорту може суттєво підвищити ціни на продовольство та посилити інфляційний тиск.

"Переправлення зерна суходолом або річками є дорогим і складним з логістичної точки зору. Низький рівень води в Дунаї також обмежив основний альтернативний маршрут для експорту з України", – йдеться у документі.

Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП на 2026 рік ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії та Північної Африки, що розвиваються та на яких працює банк, до 2,5% з очікуваних у червні 3,1%. Водночас прогноз на 2027 рік підвищено до 4% із 3,6%.

Прогноз зростання ВВП Росії ЄБРР погіршив на 2026 та 2027 роки на 0,3 відсотових пункти – відповідно до 0,5% та 0,7%.

Як повідомлялося, через руйнування в промисловості й торгівлі та погіршення ділових очікувань Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.

Уряд у Бюджетній резолюції на 2027-2029 роки прогнозував зростання ВВП цього року на 1,6% та його прискорення у 2027 та 2028 роках відповідно до 4,5% та 5,3%. Проте, урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік побудовано на песимістичному сценарії зростання ВВП на 1,3%. На цей рік уряд прогнозував зростання на рівні спочатку 2,4%, потім 1,6%, а наразі Мінекономіки допускає погіршення прогнозу до 0,5%.

Джерело: https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/economics/rep/running-dry.html