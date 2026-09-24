ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків, що розвиваються, на 2026 р. до 2,5% з 3,1%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП ринків, що розвиваються, Європи, Кавказу, Центральної Азії та Північної Африки на 2026 рік до 2,5% з 3,1%, які очікувалися в червні.

Прогноз зростання ВВП на 2027 рік підвищено до 4% з 3,6%, йдеться у вересневій доповіді ЄБРР.

Перегляд відображає, головним чином, зміну очікувань щодо Іраку: ЄБРР прогнозує глибоку рецесію в країні цього року через обвал нафтового експорту та суттєве подальше відновлення економіки.

Без урахування Іраку прогноз зростання ВВП регіонів присутності ЄБРР на 2026 рік погіршено на 0,1 процентного пункту (до 3,3%) у зв'язку з посиленням фінансових умов, наслідків посухи в Європі, а також несприятливої ситуації в Чорному морі через продовження війни, розв'язаної РФ проти України. Прогноз без урахування Іраку на 2027 рік залишився незмінним (3,6%).

Нафта подорожчала внаслідок скорочення обсягів експорту з країн Близького Сходу та Північної Африки через конфлікт США з Іраном, йдеться у звіті. Одночасно ціни на нафтопродукти, особливо дизельне та авіаційне паливо, зросли ще сильніше, ніж вартість нафти, зазначають у ЄБРР. Це сприяє зростанню витрат на імпорт, особливо в державах, які найбільше залежать від поставок із Близького Сходу.

Ціни на газ підскочили більш ніж на 70% з початку конфлікту в регіоні в лютому поточного року, оскільки поставки з Близького Сходу практично припинилися, а морський експорт СПГ впав на 40%.

Поставки зерна з України та Росії через Чорне море були серйозно порушені через атаки на інфраструктуру та судна, йдеться у звіті. Крім того, суттєве зниження рівнів води в річках Дунай і Рейн через спеку в Європі ускладнило перевезення промислових товарів і негативно позначилося на обсягах виробництва електроенергії, зазначають у ЄБРР.

Інфляція в регіонах ЄБРР стабілізувалася на рівні близько 6% після зростання до 6,7% у квітні. На енергоносії припадає близько чверті загальної інфляції.

Прискорення інфляції, зростання бюджетних дефіцитів та збільшення корпоративних запозичень для фінансування інвестицій у штучний інтелект чинили тиск на підвищення довгострокових процентних ставок у розвинених економіках, прибутковість державних цінних паперів США, Німеччини та Франції помітно зросли, йдеться у звіті. Прибутковість держоблігацій у країнах присутності ЄБРР також збільшилася, що призвело до жорсткості фінансових умов.

ЄБРР погіршив прогнози зростання ВВП України на 2026 рік до 1,5%, на 2027-й – до 2,5%.

ЄБРР також погіршив прогнози зростання ВВП Росії на 2026 і 2027 роки на 0,3 в.п., до 0,5% і 0,7% відповідно.

Прогноз зростання ВВП Білорусі на поточний рік підвищено на 0,2 в.п., до 1,3%, на наступний рік – залишено на рівні 1,5%.

ЄБРР знизив прогноз зростання економіки Туреччини на 2026 рік на 0,5 в.п., до 3%, і залишив прогноз на 2027 рік на рівні 4%.

Організація очікує падіння ВВП Іраку на 12% у поточному році та його зростання на 14% у наступному.