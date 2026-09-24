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Економіка

Україна експортувала у вересні 43% можливих обсягів агротоварів, наростила частку олійних та продуктів переробки

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Україна експортувала у вересні 43% можливих обсягів агротоварів, наростила частку олійних та продуктів переробки

Україна з 1 по 21 вересня 2026 року експортувала 1,6 млн тонн агропродукції, що становить 43% обсягу, який мав би бути експортований за умови повноцінної роботи логістики, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у четвер.

Він уточнив, що олійних культур за кордон було постачено 275 тис. тонн, або 75% обсягу, який мав би бути експортований за нормальної роботи логістики, олій – 190 тис. тонн (55%), шротів – 173 тис. тонн (41%), тоді як зернових – 960 тис. тонн (38%).

"Ми бачимо, що частка зернових (на тлі можливих обсягів – ІФ-У) є найменшою і, відповідно, частка олійних, олії і шротів більшою. Тому так, на сьогодні пріоритетність експорту продукції з доданою вартістю зберігається", – сказав Висоцький.

Як повідомлялося, за перші 15 днів вересня Україна експортувала 131 тис. тонн олії, що становило 62% від обсягу, який мав би бути експортований за цей період за умови вільного функціонування портів.

#агро #експорт #олійні_культури
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