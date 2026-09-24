Кабмін звільнив Карнаух з посади першої заступниці голови ДПС

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю голови Державної податкової служби (ДПС) Лесю Карнаух, йдеться в розпорядженні №935 від 23 вересня.

На минулому тижні Карнаух написала заяву про звільнення з посади першої заступниці.

Як повідомлялося, ДПС з 31 грудня 2024 року очолював Руслан Кравченко. Згодом президент Володимир Зеленський призначив його генеральним прокурором, після чого тимчасове виконання обов'язків голови податкової служби 23 червня 2025 року перейшло до його заступниці – Карнаух.

Кабмін 14 вересня достроково припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови ДПС. Вже наступного дня, 15 вересня, детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури провели обшуки у колишньої очільниці відомства – одразу після її відставки та в день, коли Кравченко покинув країну.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-karnaukh-l-a-z-posady-pershoho-zastupnyka-holovy-derzhavnoi-podatkovoi-sluzhby-ukrainy-935-230926