Голова податкового комітету прогнозує відмову Ради підвищити ПДВ та акциз для створення страхових фондів

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить у парламенті потенціалу ухвалити рішення про підвищення ставок податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу для створення страхових фондів для бізнесу через відсутність необхідної підтримки цих ідей з боку самого бізнесу.

"Треба все ж таки ініціатива від бізнесу, і тільки таким чином ми можемо це вирішити. Той резерв і ресурс, який у нас є, – це детінізація, прикриття схем, краща робота правоохоронців. Варто рухатися в цьому напрямі", – зазначив він на Форумі економічної стійкості "Forbes Україна" у Києві в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у затвердженому проєкті державного бюджету на 2027 рік пропонує створити два спеціальних фонди обсягами 58,7 млрд грн та 8,3 млрд грн – для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки та захисту підприємств паливного сектору від таких ризиків – та формувати внесок до них за рахунок підвищення податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу на пальне. Водночас відповідні законопроєкти наразі відсутні.

За оцінкою голови комітету, ресурс збільшення доходів державного бюджету за рахунок детінізації перевищує 1 трлн грн на 2026 рік, а на 2027-й він ще більший, але зараз він не використовується. Як стверджує Гетманцев, 2023 року детінізація принесла бюджету додатково $1,5 млрд, у 2024 році – $2,5 млрд.

"Зараз ми маємо мінус мільярд. Ну це неподобство абсолютно!", – наголосив депутат, згадавши про невиконання планів Державною митною службою (ДМС) та Державною податковою службою (ДПС).

Гетманцев підкреслив, що до кінця року Україна має отримати $29,5 млрд зовнішнього фінансування, проте вперше з 2022 року він не має повної впевненості, що Рада встигне ухвалити всі необхідні рішення, які вимагають партнери для надання фіндопомоги вчасно.

"Я не впевнений, що ми встигнемо (виконати зобов'язання – ІФ-У), я не впевнений, що вдасться переконати всіх 226 колег підтримати всі рішення і зробити це своєчасно. Але зробимо все можливе – це точно", – сказав очільник комітету.

Говорячи про підтримку підприємництва, Гетманцев водночас виключив можливість скасування податків, оскільки третина видатків фінансується за їхній рахунок.

Як повідомлялося, запропоновану Мінекономіки ідею створення страхових фондів за рахунок підвищення податків поки що підтримали Федерація роботодавців України (ФРУ), Нафтогазова Асоціація України (НАУ) та Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA).

Федерація роботодавців України зазначає, що загалом не заперечує проти підвищення основної ставки ПДВ з 20% до 21% лише на період воєнного стану за умови акумулювання коштів на окремому спецрахунку, а також пропонує запровадити тимчасовий імпортний збір за аналогією з 2015 роком для додаткового залучення понад $3 млрд, передбачивши розширений перелік винятків для критичного імпорту та оборони.

Нафтогазова асоціація України додатково нагадує про свою ініціативу щодо створення спеціалізованого фонду відновлення паливної інфраструктури через цільовий внесок у розмірі $20 за кожну тонну введеного в обіг пального та вимагає залучити своїх представників до робочої групи з розробки нормативних актів для гарантування прямого доступу підприємств реального сектору до компенсацій.

Зі свого боку, UFRA наголошує, що компенсація не повинна обмежуватися лише основними засобами. Для галузі важливо покривати знищені товарні запаси, зокрема на орендованих складах, а також вимагає тимчасовості підвищення ПДВ та прозорості виплат.

Водночас жодна з трьох інших великих бізнес-асоціацій – ані Американська торгівельна палата (AmCham), ані Європейська бізнес асоціація (EBA), ані Спілка українських підприємців (СУП) – публічно не висловилася з цього приводу, хоча теж проводять внутрішні обговорення запропонованої ідеї.

Джерела: https://fru.ua/ua/media-center/news/fru/fru-zaklikae-yaknajshvidshe-zaprovaditi-sistemu-kompensatsiji-vtrat-biznesu-vid-znishchennya-aktiviv

https://oilers.org.ua/uk/2026/09/21/naftogazova-asociaciya-ukrayini-zaklikaye-uryad-i-parlament-priskoriti-stvorennya-fondu-kompensaciyi-zbitkiv-biznesu-vid-zbrojnoyi-agresiyi-rf/

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