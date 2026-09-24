Мінсоцполітики фіналізувало законопроєкт щодо реформи пенсійної системи

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із представниками Світового банку на чолі з новою регіональною директоркою практики людського розвитку Апарною Соманатан.

"Сторони обговорили подальшу модернізацію системи соціального захисту, яку Мінсоцполітики реалізує за підтримки партнерів у межах проєкту SPIRIT, який фінансує Світовий банк. Окремо зупинилися на реформуванні пенсійної системи", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Мінсоцполітики фіналізувало відповідний законопроєкт, зокрема у співпраці з партнерами зі Світового банку.

"Головна мета – щоб нова система була фіскально стійкою на довгий період", – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

На початку січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

В січні 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

В серпні 2025 року міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

В жовтні 2025 року Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

В листопаді 2025 року Улютін заявив, що відомство завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року.

У лютому 2026 року Улютін заявив, що розраховую завершити роботу над пенсійною реформою і передати проєкт закону до Верховної Ради в 2026 році. На його думку, поточна демографічна ситуація та стан пенсійної системи є найбільш сприятливими для старту комплексної пенсійної реформи.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.